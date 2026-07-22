Καύσωνας: Το χωριό που κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία

Στα πιο υψηλά επίπεδα για φέτος κινήθηκε η θερμοκρασία σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, καθώς το νέο κύμα καύσωνα επηρέασε μεγάλο μέρος της χώρας.



Οι πιο έντονες συνθήκες καύσωνα καταγράφηκαν ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη, με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τοπικά τους 43°C.

Καύσωνας: Το χωριό που κατέγραψε 43,5 βαθμούς

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου έφτασε τους 43.5 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται, ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς (περίπου το 5% του συνόλου) και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 138 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 23% του συνόλου).

Πότε αλλάζει ο καιρός

Οι μετεωρολόγοι αναφέρονται σε μία μεταβολή που θα γίνει αισθητή καθώς αναμένεται αξιόλογη πτώση της θερμοκρασίας.

Ο Γιώργος Τστατραφύλλιας εκτιμά ότι: «Από την Πέμπτη ο καύσωνας υποχωρεί, με πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων» και τέλος, πως «την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 7 με 8 μποφόρ. Βελτίωση προβλέπεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλή για την εποχή».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

