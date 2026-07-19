Καύσωνας: Έρχονται 40άρια στην Αττική; - Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Σε συνθήκες καύσωνα θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παρότι η Αττική δεν συγκαταλέγεται στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τον καύσωνα σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, αναμένεται να αγγίξει και εκείνη τους 40 βαθμούς μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στην ανάρτησή του για τον «καύσωνα 72 ωρών», ο μετεωρολόγος έγραψε: «Σε κλοιό καύσωνα θα βρεθεί για 72 ώρες η χώρα, με κορύφωση τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείονται πολύ τοπικά ακόμη και 43 βαθμοί σε Βοιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία».

Τσατραφύλλιας: Πότε αλλάζει ο καιρός - «Αναμένονται βροχές και καταιγίδες»

Στη συνέχεια, ο μετεωροανέφερε ότι και η Αττική θα «γράψει» 40 βαθμούς. «Στην Αττική αναμένονται έως 40 βαθμοί, κυρίως στο Θριάσιο Πεδίο. Την Τετάρτη η ζέστη θα επιμείνει σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Βοιωτία και Αττική», συνέχισε.

Τέλος, ο Γιώργος Τστατρφύλλιας σημείωσε ότι «από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς και στη συνέχεια βροχές και καταιγίδες».

Στο δελτίο ειδήσεων του Alpha, την Κυριακή, ο μετεωρολόγος τόνισε στην πρόγνωσή του ότι «το κύμα καύσωνα θα κορυφωθεί την Τρίτη με θερμοκρασία που θα αγγίξουν και τους 43 βαθμούς στην Αιτωλοακαρνανία και τη Θεσσαλία, τους 40 στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, την Κρήτη τα Δωδεκάνησα. Θα είναι δύσκολη και η νύχτα της Τρίτης, νομ΄ζω το ξημέρωμα της Τετάρτης θα είναι το πιο ζεστό έως τώρα».

Τέλος, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρθηκε και στη μεταβολή του καιρού, λέγοντας ότι η ζέστη θα διατηρηθεί και την Πέμπτη. Από την Παρασκευή, ωστόσο, αναμένεται η πτώση του υδραργύρου και θα «έχουμε βροχές και καταιγίδες».