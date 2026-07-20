Καύσωνας: 10 συμβουλές από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για προστασία

Με τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού να βρίσκεται προ των πυλών ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε 10 συμβουλές για την καλύτερη προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μεταξύ άλλων, προτείνει να ντυνόμαστε ελαφρά, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει να είμαστε ενυδατωμένοι και να τρεφόμαστε επαρκώς και σωστά τις ημέρες του καύσωνα.

Οι 10 συμβουλές από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τον καύσωνα

Παραμείνετε σε σκιερό μέρος Κρατήστε το σπίτι δροσερό Μείνετε ενυδατωμένοι Τραφείτε σωστά και επαρκώς Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες Ντυθείτε ανάλαφρα Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις Μην καταναλώνετε αλκοόλ Φροντίστε τα κατοικίδιά σας Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό

Πόσο θα κρατήσει ο καύσωνας στην Ελλάδα

Οι συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σήμερα και μέχρι την Τετάρτη στη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.