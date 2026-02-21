Κατολισθήσεις στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν φέτος κατά 60% - Οι περιοχές που ανησυχούν τον Λέκκα

Αυτοψία σε χωριά της Ηλείας, λόγω των κατολισθήσεων που προκάλεσαν τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, πραγματοποίησε σήμερα ο ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε πως φέτος, εξαιτίας των βροχοπτώσεων και της ραγδαιότητάς τους, υπάρχει αύξηση κατά -περίπου- 60% στις συνολικές κατολισθήσεις σ' όλη τη χώρα.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε, επίσης, πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, διευκρινίζοντας πως το κομμάτι της δυτικής Ελλάδας, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Θράκη και η Κρήτη τού προκαλούν ανησυχία ως προς τα κατολισθητικά φαινόμενα.

Κατολισθήσεις στην Ελλάδα: Τι ανέφερε ο Ευθύμιος Λέκκας

«Φέτος, έχουμε αύξηση των κατολισθητικών φαινομένων σε όλη την Ελλάδα κατά 60%. Και όταν λέμε κατολισθητικά φαινόμενα, λέμε κλασικές κατολισθήσεις, καταπτώσεις, καθιζήσεις, καταρρεύσεις, ροές λάσπης. Το έναυσμα για όλες αυτές τις κατολισθήσεις είναι, σαφώς, όλες οι υψηλές βροχοπτώσεις οι οποίες εκδηλώθηκαν από τον Νοέμβριο και μετά, στον ελληνικό χώρο.

Έχουμε διπλάσιες και τριπλάσιες βροχοπτώσεις απ' ό,τι τα προηγούμενα έτη. Επιπρόσθετα, έχουμε και μεγάλη ραγδαιότητα στις βροχοπτώσεις, δηλαδή πέφτουν πολύ απότομα με αποτέλεσμα να διαβρώνονται τα εδάφη. Βεβαίως, για να έχουμε κατολισθητικά φαινόμενα πρέπει να έχουμε κι άλλους παράγοντες, όπως η γεωλογική δομή, η φύση των γεωλογικών σχηματισμών, τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Έτσι, παρατηρούμε σε όλη την Ελλάδα, και κυρίως στη δυτική, στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα που έχουν προκαλέσει πολύ σημαντικές βλάβες σε οδικούς άξονες, σε χωριά, σε οικιστικούς χώρους και σε έργα υποδομής.

Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας, και τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Θα πρέπει να επιδεικνύουμε πολλή προσοχή σε οδικούς άξονες.

Με ανησυχεί το κομμάτι της δυτικής Ελλάδας, τα Ιόνια Νησιά, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα και η Ήπειρος, όπου αναπτύσσονται τα κατολισθητικά φαινόμενα.

Παρόμοια φαινόμενα, όμως, μπορούν να παρατηρηθούν και σε άλλες περιοχές, όπως τα νησιά του Βορειού Αιγαίου, τη Θράκη και την Κρήτη».