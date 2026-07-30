Καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω πυρκαγιάς στους Αγίους Αναργύρους

Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων σημειώνονται στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Αθήνας λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων.

Τμήμα των διαδρομών αντικαθιστούν λεωφορεία για όσο αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού

Kατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 10:23 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα - Άγιοι Ανάργυροι και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς - Κάτω Αχαρνές, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.



Λόγω του συμβάντος, επηρεάζονται ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.



Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.