Καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης – ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις αφίξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να περιορίσουν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πτήσεων ανά ώρα.

Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ από την Παρασκευή, με το ωριαίο όριο να μειώνεται σε 28 κινήσεις (απογειώσεις και προσγειώσεις), έναντι 36 που ίσχυαν κατά τη θερινή περίοδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιβάτες να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις από 20 λεπτά έως και 3 ώρες. Οι αεροπορικές καλούν τους ταξιδιώτες να ελέγχουν διαρκώς την ενημέρωση για τις πτήσεις τους.

Η διαμάχη με την κυβέρνηση

Η κίνηση των ελεγκτών έχει προκαλέσει τριβές με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι μισθοί των ελεγκτών φτάνουν έως και 120.000 ευρώ τον χρόνο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδρασή τους. Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι μιλούν για «αποπροσανατολιστική τακτική» και σημειώνουν ότι οι καθαρές αποδοχές τους είναι πολύ χαμηλότερες και κατατάσσονται στην 33η θέση ανάμεσα σε 38 ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, η Ένωση Ελεγκτών καταγγέλλει έλλειψη σύγχρονων συστημάτων και καθυστέρηση στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών, τονίζοντας πως «ο Έλληνας φορολογούμενος δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ», αφού οι μισθοί τους καλύπτονται από τέλη που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες.

Το σχέδιο δράσης

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιμένει ότι τα προβλήματα δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, υποστηρίζοντας ότι σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια οι καθυστερήσεις είναι μεγαλύτερες. Όπως ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών, βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 364 σημεία παρέμβασης και τακτικές εκθέσεις προόδου. Ένας από τους βασικούς άξονες είναι η μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ώστε να αποκτήσει περισσότερη αυτονομία στη λειτουργία της.

Το «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει βρεθεί στο στόχαστρο και στο πρόσφατο παρελθόν, με τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’ Leary, να καταγγέλλει καθυστερήσεις και «παρωχημένα συστήματα» ήδη από το καλοκαίρι.