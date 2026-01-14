Παγκράτι: Καθίζηση στη Βασιλέως Γεωργίου - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Καθίζηση εδάφους σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου, στην περιοχή του Χίλτον.

Πιο συγκεκριμένα, το έδαφος υποχώρησε στη συμβολή της Βασιλέως Γεωργίου Β’ με την Ιοφώντος.

Σύμφωνα με πηροφορίες, η τρύπα έχει μεγάλο εμβαδόν και σημαντικό βάθος. Στην τρύπα βρέθηκε και μια κολώνα φωτισμού.

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της Σπύρου Μερκούρη και της Ιοφώντος από την Εργοτίμου.

Παράλληλα, τα αρμόδια συνεργεία έχουν αποκλείσει το σημείο και δεν επιτρέπουν διέλευση πεζών και οχημάτων, υπό τον φόβο περαιτέρω υποχώρησης του εδάφους.