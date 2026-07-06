Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας για το τοξικό νέφος: Τοξικές και καρκινογόνες μερικές από τις ουσίες του

Μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε σκέπασε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης και, σύμφωνα με τους ειδικούς, έφτασε ακόμη και στην Αττική.

Οι επιστήμονες συνιστούν, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, να αποφεύγουν την έκθεση στο νέφος. Παράλληλα, προτείνουν τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP, καθώς και τη σωστή χρήση του κλιματιστικού.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, μίλησε στο ΕΡΤNews για τη σύσταση του τοξικού νέφους, έδωσε οδηγίες προστασίας και περιέγραψε την πορεία και τη διασπορά του στη χώρα.

Τοξικό νέφος: Ποια είναι η σύστασή του

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, η καύση πλαστικών και διαφόρων οργανικών υλικών από εργοστάσια παράγει χιλιάδες χημικές ουσίες. Δεν πρόκειται για μία ή δύο κατηγορίες, αλλά για χιλιάδες ουσίες, ορισμένες από τις οποίες χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές, ενώ κάποιες είναι και καρκινογόνες.

Υπάρχουν πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, χλωριωμένες ενώσεις όπως οι διοξίνες και τα PCBs, που είναι ιδιαίτερα τοξικά, ενώ απελευθερώνονται επίσης μέταλλα τα οποία μεταφέρονται με τα αιωρούμενα σωματίδια. Παράλληλα, παράγονται τεράστιες ποσότητες μικροσκοπικών εισπνεόμενων σωματιδίων, τα οποία αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την ανθρώπινη υγεία, εξήγησε ο καθηγητής.

Τοξικό νέφος: Ποιοι πρέπει να προσέχουν – Η σύσταση για τη χρήση κλιματιστικού

Ο κ. Θωμαΐδης τόνισε ότι οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα και γενικότερα οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε τέτοιου είδους νέφη.

Όπως ανέφερε, η σύσταση από την πρώτη στιγμή ήταν να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα, χρησιμοποιώντας κλιματιστικό μόνο στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα.

Εξήγησε ότι τόσο στα σπίτια όσο και στα αυτοκίνητα υπάρχουν συστήματα που είτε εισάγουν αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον είτε ανακυκλώνουν τον αέρα του εσωτερικού χώρου. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα. Όταν υπάρχει τοξικό νέφος στο εξωτερικό περιβάλλον, η εισαγωγή εξωτερικού αέρα μέσα στο σπίτι επιδεινώνει την κατάσταση, επισήμανε.

Τοξικό νέφος: Η πορεία, η διασπορά και η ποσότητα των ρύπων

Ο καθηγητής ανέφερε ότι τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη έχουν πλέον μειωθεί σε σχέση με τις πρώτες ώρες μετά τη φωτιά. Ωστόσο, το νέφος μεταφέρεται σε άλλες περιοχές.

Το πλούμιο του καπνού έχει φτάσει και στην Αττική. Από το βράδυ της Κυριακής έχει καταγραφεί ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική. Θα συνεχίσει να εξαπλώνεται σε όλο το Αιγαίο, στην κεντρική και στη νότια Ελλάδα, αλλά σταδιακά οι συγκεντρώσεις θα μειώνονται λόγω αραίωσης. Οι ρύποι, όμως, θα συνεχίσουν να μεταφέρονται προς τη νότια Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το πρώτο σύμπτωμα από την έκθεση στο τοξικό νέφος είναι ο ερεθισμός.

Πέρα από την οσμή, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και αποτελεί το πρώτο σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι, όταν αρχίσουμε να νιώθουμε ερεθισμό σημαίνει ότι έχουμε ήδη περάσει στο επίπεδο της έκθεσης. Η οσμή μας προστατεύει, καθώς μας οδηγεί να απομακρυνθούμε από το σημείο, σημείωσε ο καθηγητής για το τοξικό νέφος.



