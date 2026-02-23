Καθαρά Δευτέρα: Επιστρέφουν οι εκδρομείς - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Στην Αττική έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι εκδρομείς της Καθαράς Δευτέρας, κάτι που έχει ξεκινήσει να προκαλεί καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα σημεία.

Αυτήν την ώρα καθυστερήσεις καταγράφονται στο ύψος της Κινέτας, όπου νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Αρκετή είναι και η κίνηση από του Αγίους Θεοδώρους έως τα Μέγαρα.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια της Ελευσίνας, ενώ μεγάλη είναι και η κινητικότητα στους σταθμούς των ΚΤΕΛ της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερα από 150 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από την Πάτρα, μεταφέροντας το μεγάλο πλήθος εκδρομέων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

Τα μέτρα της Τροχαίας έξω από τα ΚΤΕΛ Κηφισού είναι αυξημένα, με τους αστυνομικούς της Τροχαίας να μην επιτρέπουν να προσεγγίσει κανένα ΙΧ το εσωτερικό του σταθμού.