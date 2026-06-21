Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε σούπερ μάρκετ στην Ημαθία – Τραυματίστηκε πελάτης

Τον τραυματισμό πελάτη προκάλεσε η κατάρρευση τμήματος οροφής σε κατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων της επιχείρησης.

Όπως αναφέρει το σωματείο, το περιστατικό σημειώθηκε πάνω από την περιοχή των ταμείων, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και εξυπηρετούσε πελάτες.

«Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και καταγγελίες του Σωματείου μας για τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούν τα ανεπαρκή μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το σωματείο υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν. Όπως σημειώνει, το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί και άλλα περιστατικά σε χώρους της εταιρείας, μεταξύ των οποίων καταρρεύσεις ραφιών σε αποθήκες που, σύμφωνα με τους εργαζομένους, είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συναδέλφου.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι σε ορισμένα καταστήματα έξοδοι κινδύνου και πυροσβεστικές φωλιές παραμένουν αποκλεισμένες από εμπορεύματα, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για το προσωπικό όσο και για τους πελάτες.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Παράλληλα, καλούν την εταιρεία και τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε ελέγχους σε καταστήματα, αποθήκες και λοιπούς χώρους εργασίας, καθώς και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας.