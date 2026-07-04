Κατερίνη: Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα στο σπίτι της - Έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι

Νεκρή εντοπίστηκε στο σπίτι της στην Κατερίνη, μία γυναίκα, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα στο σπίτι της και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι της.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης έχουν ήδη παραπεμφθεί σε ιατροδικαστή προκειμένου να έχουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα, για το εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Νεκρή γυναίκα στην Κατερίνη: Τι βρέθηκε στο σπίτι της

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα ευρήματα και τα στοιχεία των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι ώρας, φαίνεται να οδηγούν στο ενδεχόμενο να πρόκειται για αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, μέσα στο σπίτι όπου εντοπίστηκε η σορός, υπήρχαν πατημασιές επάνω σε ποσότητα αίματος.

Ακόμη, σε κοντινή απόσταση από τη σορό υπήρχε και ένα πανί, το οποίο ήταν επίσης καλυμμένο με αίματα. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να υπάρχει νεότερη ενημέρωση για την υπόθεση.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews