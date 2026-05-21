Κατερίνα Μουτσάτσου: Στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού - «Προετοιμαζόμουν για 14 χρόνια»

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, σήμερα, στο θέατρο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη, όπου ανακοινώθηκε το κόμμα και οι θέσεις του νέου κινήματος της Μαρίας Καρυστιανού, έδωσε το «παρών» η ηθοποιός, Κατερίνα Μουτσάτσου.

Προλογίζοντας τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία στη συνέχεια παρουσίασε το «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών», η Κατερίνα Μουτσάτσου είπε πως «προετοιμαζόταν επί 14 χρόνια».

Υπενθυμίζεται πως η ηθοποιός είχε γίνει γνωστή, μεταξύ άλλων, για το μήνυμά της για την Ελλάδα, την περίοδο της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.

Η ηθοποιός, απευθυνόμενη στο κοινό, δήλωσε: «Είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ. Είμαι απροετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια, γιατί εκείνο το βίντεο με έκανε ενεργό πολίτη».

Κατερίνα Μουτσάτσου: Τι είπε για την οικονομική κρίση

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Μουτσάτσου μίλησε για την περίοδο της οικονομικής κρίσης και για το πώς, όπως είπε, ένιωσε ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σύστημα που την πολέμησε.

«Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο με πολέμησε και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Τώρα αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Πλέον το θέμα είναι υπαρξιακό», ανέφερε.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου αναφέρθηκε και στην εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό κατά την περίοδο των μνημονίων, λέγοντας: «Τότε το ερώτημα ήταν “να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι;”. Από τον διασυρμό που ζούσαμε από διεθνή ΜΜΕ, που μας αποκαλούσαν τεμπέληδες και ότι δεν δουλεύουμε, ήταν υπαρξιακό τότε για μένα. Τώρα είναι υπαρξιακό για όλη την Ελλάδα και τον Ελληνισμό παγκοσμίως».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, η ηθοποιός σχολίασε και τις αναφορές περί «ρωσικής επιρροής», λέγοντας: «Αν νομίζουν ότι η χώρα μας έχει ρωσική επιρροή, κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια».

Παράλληλα, η Κατερίνα Μουτσάτσου στάθηκε στην κατάσταση στην ελληνική περιφέρεια και τον πρωτογενή τομέα, εκφράζοντας ανησυχία για την εγκατάλειψη της υπαίθρου και το δημογραφικό πρόβλημα.

«Αφήνουμε τη γη. Νομίζω ότι οι αγρότες είναι υπερχρεωμένοι. Αν αδειάζει η επικράτεια και εγκαταλείψουμε, δημιουργείται σιγά σιγά μία άλλου είδους αποικία. Εκεί αρχίζουν τα πραγματικά προβλήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.