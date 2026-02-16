Κατέβηκαν από το eBay οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εκτέλεση αγωνιστών στην Καισαριανή και είχαν αναρτηθεί προς πώληση στο eBay, δεν εμφανίζονται πλέον διαθέσιμες στην πλατφόρμα.

Η αγγελία αποσύρθηκε, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν το υλικό αγοράστηκε τελικά ή αν κατέβηκε χωρίς να ολοκληρωθεί κάποια συναλλαγή, επισημαίνει η ΕΡΤ.

Τα συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα, που καταγράφουν μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της ναζιστικής Κατοχής στην Ελλάδα, απεικονίζουν τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Μαΐου 1944.

Αρχικά είχαν δημοσιευτεί προς πώληση από ιδιώτη και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για ιστορικό υλικό εξαιρετικής σημασίας και σεβασμού.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν εκκλήσεις προς την ελληνική πολιτεία να παρέμβει, ώστε να διασφαλιστεί η απόκτησή τους, να ελεγχθεί η αυθεντικότητά τους και να διερευνηθεί η ταυτοποίηση των θυμάτων που απεικονίζονται.

Ποιος είχε τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτογραφίες φέρονται να προέρχονται από άλμπουμ Γερμανού αξιωματικού, ο οποίος υπηρετούσε την περίοδο εκείνη στη Μαλακάσα. Πολλοί ιστορικοί εκτιμούν ότι το υλικό είναι γνήσιο, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του ως ιστορικό τεκμήριο.

Έντονη είναι η δημόσια συζήτηση που άνοιξε, με αφορμή τη δημοσίευση φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο και το κατά πόσο ντοκουμέντα τέτοιας αξίας πρέπει να κυκλοφορούν ως εμπορευματοποιημένα «προϊόντα», ή πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο τη διάσωση της ιστορικής μνήμης, με παρέμβαση του κράτους και άλλων φορέων που έχουν συνάφεια με τη συγκεκριμένη θεματική.

Ειδικοί και ερευνητές μιλώντας στο ΕΡΤnews, εκτίμησαν ότι οι φωτογραφίες είναι γνήσιες. Ο γνωστός γιατρός και ερευνητής στην Ουάσινγκτον, Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έκανε λόγο για «μοναδικά μνημεία της νεότερης ιστορίας».

Όπως ανέφερε, «είμαστε πράγματι συγκλονισμένοι πολλοί από εμάς από την ανακάλυψη αυτών των μοναδικών φωτογραφικών ντοκουμέντων που είναι τώρα σε δημοπρασία», εκτιμώντας ότι πρόκειται «σχεδόν σίγουρα για πραγματικά γνήσια ντοκουμέντα». Διευκρίνισε πάντως ότι «αυτό φυσικά θα το πουν οι πιο ειδικοί όταν έρθουν στα χέρια των Ελλήνων, που θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ