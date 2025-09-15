Καταστροφή μετεωρολογικού σταθμού στα Λευκά Όρη – Καταγγελία από τον Κώστα Λαγουβάρδο

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο οποίος δημοσιοποίησε εικόνες από τον κατεστραμμένο μετεωρολογικό σταθμό που λειτουργούσε εδώ και χρόνια στα Λευκά Όρη, κοντά στο καταφύγιο Καλλέργη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σταθμός, που κατέγραφε το ύψος χιονιού και άλλες μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή, είχε προγραμματισμένη συντήρηση σε περίπου δύο εβδομάδες, ώστε να είναι έτοιμος και πλήρως λειτουργικός για τη νέα χειμερινή περίοδο. Ωστόσο, συνεργείο φαίνεται να ισοπέδωσε το χώρο, καταστρέφοντας τον εξοπλισμό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή ειδοποίηση.

«Είναι πραγματικά απογοητευτικό να διαπιστώνεται η πλήρης απαξίωση όχι μόνο της επιστημονικής έρευνας αλλά και των χρημάτων των φορολογουμένων που έχουν δαπανηθεί για τα συγκεκριμένα όργανα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαγουβάρδος.

Όπως σημείωσε, δεν υπήρξε καμία σχετική ενημέρωση για την απομάκρυνση ή πιθανή μετεγκατάσταση του σταθμού, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τα αίτια της ενέργειας.

Η καταστροφή του μετεωρολογικού σταθμού στα Λευκά Όρη θέτει σε κίνδυνο την επιστημονική παρακολούθηση κρίσιμων δεδομένων για την περιοχή.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου

«Λάβαμε σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου αυτήν την απογοητευτική φωτογραφία. Όπως γνωρίζετε λειτουργούμε εδώ και αρκετά χρόνια σταθμό μέτρησης του ύψους χιονιού και άλλων μετεωρολογικών συνθηκών στα Λευκά Όρη κοντά στο καταφύγιο Καλλέργη. Προγραμματίζαμε μάλιστα σε 15 ημέρες επίσκεψη για επισκευή και συντήρηση του χιονομετρικού σταθμού, ώστε να είναι έτοιμος και πλήρως λειτουργικός για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Όπως διαπιστώνετε, συνεργείο έχει ισοπεδώσει το χώρο και έχει γκρεμίσει το σταθμό στο έδαφος, χωρίς φυσικά να έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο έπρεπε στο χώρο να εγκατασταθεί κάτι άλλο, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση.

Είναι πραγματικά απογοητευτικό να διαπιστώνεται η πλήρης απαξίωση όχι μόνο της επιστημονικής έρευνας αλλά και των χρημάτων των φορολογουμένων που έχουν δαπανηθεί για τα συγκεκριμένα όργανα».