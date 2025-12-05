Καταστροφές από την κακοκαιρία Byron: Αυτοκίνητα σε αυλές σπιτιών - Ποτάμια οι δρόμοι στη Νέα Πέραμο

Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε όλη τη χώρα από την κακοκαιρία Byron.

Τις εικόνες καταστροφής που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στον Πλάτανο Λακωνίας κατέγραψαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Μάλιστα, σύμφωνα με το ΕΡTnews, η δύναμη του νερού ήταν τόσο μεγάλη που παρέσυρε αυτοκίνητα σε αυλές των σπιτιών ενώ οικοσκευές και έπιπλα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα βουτηγμένη στη λάσπη. Μια απέραντη λίμνη θυμίζει το αεροδρόμιο στα Μέγαρα ενώ ανέβηκε και η στάθμη του νερού στον Κηφισό.

Επί ποδός βρίσκονται όλα τα συνεργεία στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και εργάζονται για την αποκατάσταση της πόλης, η οποία χτυπήθηκε άγρια τη νύχτα από την καταιγίδα, υπήρξαν πλημμύρες και κατέβηκε λάσπη στους δρόμους.

Κακοκαιρία Byron: «Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος»

«Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Κώστας Ρόκας, ο οποίος όμως πρόσθεσε πως δεν είναι ίδια η κατάσταση. «Θύμισε λίγο το 2017, έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδιο το μέγεθος προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Κι αυτό γιατί τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα, έχουν γίνει έργα και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε καταστάσεις σαν εκείνες», τόνισε και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι δύσκολη, κατέβηκαν φερτά υλικά, υπήρξαν πλημμύρες και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και τώρα τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, ώστε να επαναφέρουμε την ομαλή κατάσταση».

Σε ερώτηση εάν υπήρξαν εκγλωβισμοί, ο αντιδήμαρχος απάντησε: «Ναι, έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί και τώρα πριν από λίγο απεγκλωβίσαμε μία μητέρα με το παιδάκι της. Δεν κινδύνευσαν, αλλά είχαν εκγλωβιστεί και δεν μπορούσαν να περάσουν. Τους απεγκλωβίσαμε και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Είχαμε ενημερώσει έγκαιρα τον κόσμο για τα καιρικά φαινόμενα και τι πρέπει να κάνει».

Επίσης, ο κ. Ρόκας επεσήμανε πως δεν υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης. «Υπάρχουν μόνο κάποια σημεία που τα έχουν κλείσει τα συνεργεία, γιατί κάνουν τις εργασίες καθαρισμού», συμπλήρωσε.

Κακοκαιρία Byron: Έσπασε αγωγός ύδρευσης στη Μάνδρα

Τα προβλήματα συνεχίζονται στη Μάνδρα, καθώς έσπασε αγωγός ύδρευσης και άνοιξε τρύπα σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Συνεργείο έχει μεταβεί προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά, ωστόσο υπάρχει διακοπή στην υδροδότηση.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος αναφέρει: «Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας ενημερώνει τους δημότες και τους επαγγελματίες ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν τα τελευταία 24ωρα, προέκυψε έκτακτη βλάβη σε αγωγό ύδρευσης. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στην περιοχή της Μάνδρας σήμερα Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, από τις 11:30 μέχρι νεοτέρας».

Από τον δήμο επισημαίνουν πως η διακοπή θα έχει επίπτωση κυρίως στην κεντρική αγορά Μάνδρας και η ανακοίνωση προσθέτει: «Τα τεχνικά συνεργεία έχουν ήδη φτάσει στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης και εργάζονται με στόχο την ταχεία επαναφορά της παροχής νερού.

Ζητείται από τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο δήμος ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης».

Κακοκαιρία Byron: Πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις στην Εύβοια

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση στην Ερέτρια, την Αυλίδα και τα Οινόφυτα στην Εύβοια, με δρόμους, επιχειρήσεις και κατοικίες να πλημμυρίζουν μέσα σε λίγες ώρες.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν θέσει σε συναγερμό τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ενώ η Πυροσβεστική συνεχίζει επιχειρήσεις άντλησης υδάτων σε πολλές περιοχές. Μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 23 κλήσεις για παρεμβάσεις σε Ερέτρια, Αυλίδα και Οινοφύτα.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται στα μετεωρολογικά δεδομένα: Το τελευταίο 24ωρο το ύψος της βροχής έφτασε τα 110 χιλιοστά στο Ληλάντιο πεδίο, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μεγάλες καταιγίδες. Η πρόσκαιρη ύφεση που καταγράφεται αυτήν την ώρα επιτρέπει στα συνεργεία να συνεχίζουν τις παρεμβάσεις σε πληγείσες περιοχές.

Στην περιοχή Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, η βροχόπτωση κυμάνθηκε από 58 έως 70 χιλιοστά, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής, να έχει καταγραφεί σοβαρή ζημιά. Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή.

Λόγω της κακοκαιρίας, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Καρύστου, Ερέτριας και Σκύρου παραμένουν σήμερα κλειστά, ενώ στον Δήμο Χαλκιδέων ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλογες αποφάσεις ελήφθησαν και σε Θήβα, Ορχομενό και Τανάγρα.

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών, συστήνοντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, καθώς η κακοκαιρία «Βύρων» αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας έως αύριο το πρωί.

Κακοκαιρία Byron: Η κατάσταση στην Αττική - Ανησυχία για το Σαραντάπορο

Ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής προσπαθεί με τον διαθέσιμο μηχανικό εξοπλισμό- ο οποίος ήδη έχει εξαντληθεί και ενισχύεται και από άλλες πηγές- να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι έντονες βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες στην Αττική.

Ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, επικεφαλής του συντονιστικού σχηματισμού, μαζί με όλους τους αντιπεριφερειάρχες, το προσωπικό και τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, επιχειρούσαν τη νύχτα στα σημεία που δοκιμάζονταν προκειμένου να αποτρέψουν κινδύνους από τα πλημμυρικά φαινόμενα σε υποδομές, περιουσίες και ζωές. Ο κ. Χαρδαλιάς απέφυγε να κάνει δηλώσεις για τη συνολική εικόνα του Λεκανοπεδίου και περιορίστηκε να εκφράσει την ανησυχία του για την ορμητική επικινδυνότητα του Σαρανταπόρου και τα συνοδά έργα που πρέπει να υλοποιηθούν επιπλέον στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για ρέμα-χείμαρρο της λεκάνης του Θριασίου με εκβολές στον κόλπο της Ελευσίνας, για τον οποίο η Περιφέρεια Αττικής έχει δημοπρατήσει μελέτη για την οριοθέτηση, διευθέτηση και τα έργα ανάσχεσης των υδάτων του, ενώ πρόσφατα καθαρίστηκε από τα συνεργεία της Περιφέρειας.

Όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, νωρίς το πρωί, ο εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κώστας Ζώμπος, «σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί η διέλευση στους δρόμους, στα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς και στην παλαιά Εθνική Οδό προς Κόρινθο και στη Νέα Πέραμο, με την απομάκρυνση των φερτών υλικών που κατέβασαν τα ποτάμια. Η περιοχή της Μάνδρας, παρά τις μεγάλες υποδομές που κατασκευάστηκαν για να ανακόψουν την ορμητικότητα της απορροής των χειμάρρων Αγία Αικατερίνη και Σούρες, γνωστοί για τις φονικές πλημμύρες σε Μάνδρα και Νέα Πέραμο το 2017, δοκιμάστηκε ξανά με αρκετά σπίτια να πλημμυρίσουν και να σημειωθούν εκ νέου καταστροφές στις περιουσίες των παρακείμενων κατοίκων στο υπογειοποιημένο ρέμα του χειμάρρου, το οποίο είναι και κεντρικός δρόμος της πόλης».