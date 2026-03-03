Κατασκοπεία στη Σούδα: Ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας στον ύποπτο

Στο εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο Γεωργιανός, Αζέρικης καταγωγής, που κατηγορείται για κατασκοπευτική δράση στην περιοχή της Σούδας.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα μας.

Για το αδίκημα παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Η υπόθεση του Γεωργιανού που κατηγορείται για κατασκοπεία

Παράλληλα η δικογραφία για την υπόθεση που αφορά στη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας παραμένει ανοιχτή στην Αντιτρομοκρατική για περαιτέρω έλεγχο και ανάλογα με τα στοιχεία θα κριθεί η δικονομική πορεία που θα ακολουθηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος πήγε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο.

Στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι ο Αζέρος, που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο και στις 24 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε να περιφέρεται πάλι στον κόλπο και να φωτογραφίζει.

Χθες επέστρεψε στην Αθήνα και αποφασίστηκε η επιχείρηση της ΕΥΠ για την προσαγωγή του και την ανάκρισή του.