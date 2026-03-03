Κατασκοπεία στη Σούδα: Φυλάκιση και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ στον 36χρονο

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 36χρονος Γεωργιανός, Αζέρικης καταγωγής, ο οποίος προσήχθη το απόγευμα της Δευτέρας (2/3) και ερευνάται για κατασκοπεία στη Σούδα.

Το Αυτόφωρο Μονομελές τού επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για «παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα».

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, που δόθηκε με τη βοήθεια μεταφράστριας, ο 36χρονος δήλωσε οδηγός νταλίκας. Ο κατηγορούμενος οδηγείται στη φυλακή αφού το δικαστήριο δεν όρισε δυνατότητα αναστολής στην έφεση.

Κατασκοπεία στη Σούδα: Το χρονικό της υπόθεσης

Παράλληλα η δικογραφία για την υπόθεση που αφορά στη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας παραμένει ανοιχτή στην Αντιτρομοκρατική για περαιτέρω έλεγχο και ανάλογα με τα στοιχεία θα κριθεί η δικονομική πορεία που θα ακολουθηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος πήγε στη Σούδα στις 3 Φεβρουαρίου, και έκλεισε ξενοδοχείο στον κόλπο.

Στις 16 Φεβρουαρίου, προσπάθησε μάλιστα να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο που είχε κλείσει και το περασμένο καλοκαίρι έτερος κατηγορούμενος Αζέρικης καταγωγής, που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο και στις 24 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε να περιφέρεται πάλι στον κόλπο και να φωτογραφίζει.

Προχθές επέστρεψε στην Αθήνα και αποφασίστηκε η επιχείρηση της ΕΥΠ για την προσαγωγή του και την ανάκρισή του.