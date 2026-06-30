Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Προσήχθησαν πέντε άτομα - «Εργάτες άρχισαν να χτυπούν κουδούνια»

Στην προσαγωγή πέντε ατόμων έχουν προχωρήσει οι αρμόδιες Αρχές μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Πρόκειται για τους μηχανικούς και τους εργολάβους που ήταν υπεύθυνοι για τις εργασίες στο όμορο κτίριο.

Σημειώνεται πως στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για τέσσερις ενοίκους της πολυκατοικίας, εγκλωβισμένους, ωστόσο όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, οι τρεις βγήκαν από το κτίριο και πραγματοποιούνταν έρευνα για μία αγνοούμενη η οποία στη συνέχεια επικοινώνησε με τους οικείους της και ενημέρωσε πως είναι καλά.

Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος από τους εργάτες.

Η κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας συνέβη επί της οδού Αλκμήνης 22, στα Πετράλωνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα, ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης, ενώ έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα και οι όμορες Ε.Μ.Α.Κ., προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: «Εργάτες άρχισαν να χτυπούν κουδούνια»

Στο σημείο βρίσκεται επίσης, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο οποίος συντονίζει τις επιχειρήσεις.

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε μετά από εργασίες σε όμορο κτίριο. Μάλιστα, εργάτες άρχισαν να χτυπούν κουδούνια για να ενημερώσουν τους ενοίκους και να απομακρυνθούν καθώς φαίνεται πως είχαν καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει.

Επίσης, σημειώνεται πως από το πρωί υπήρχαν δείγματα για προβλήματα στην στατικότητα του κτιρίου το οποίο κατέρρευσε τμηματικά. Για αυτό και οι περισσότεροι ένοικοι είχαν απομακρυνθεί από νωρίτερα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ