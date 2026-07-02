Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Πραγματογνώμονες ερευνούν τα αίτια - Τι εξετάζουν

Κλιμάκιο πραγματογνωμόνων της πολεοδομίας αναμένεται να βρεθεί σήμερα στα Πετράλωνα προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.

Οι ειδικοί πραγματογνώμονες θα εξετάσουν τις αστοχίες που υπήρχαν κατά την ανέγερση της πολυκατοικίας καθώς, σύμφωνα με το Μega, ήταν αρκετές. Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης αποδίδεται σε αυτούς που πήραν την απόφαση να κατεβούν πιο κάτω από τα πέδιλα της όμορης πολυκατοικίας.

Παράλληλα, δεν προχώρησαν στη ρίψη εκτοξευόμενου ταχείας πήξεως σκυροδέματος, κάτι που θα βοηθούσε τα θεμέλια να στεριώσουν. Σύμφωνα με τους μηχανικούς για να φτάσει σε σημείο να καταρρεύσει μια πολυκατοικία χρειάζεται να υπάρχουν αρκετές αστοχίες.

Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό

Την ίδια ώρα ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Τα πέντε άτομα που είχαν συλληφθεί, ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Σε βάρος των πέντε έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του Ποινικού Κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις.

Με πληροφορίες από το Mega