Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Έκτακτη σύσκεψη για την απομάκρυνση των μπάζων

Έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, συγκάλεσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση για να απομακρυνθούν ταχύτατα τα μπάζα στο σημείο που κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα.

Παρά την εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη, μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση τα μπάζα παραμένουν στο οικόπεδο, εμποδίζοντας τους πραγματογνώμονες να ολοκληρώσουν την αυτοψία και να εντοπίσουν τα αίτια.

Επιπλέον, οι ένοικοι δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους αντικείμενα που υπάρχουν στα συντρίμμια, ενώ η Εισαγγελία επισημαίνει και υγειονομικούς κινδύνους, καθώς στα ερείπια χάθηκε ένας δεσποζόμενος σκύλος.

Λόγω της έκτακτης συνθήκης, το σημείο παραμένει υπό 24ωρη αστυνομική φύλαξη.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ ΜΠΕ