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Καταιγίδα στην Αττική: Βίντεο με τουρίστες στην Ακρόπολη να προσπαθούν να καλυφθούν από τη βροχή

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παρθενώνας φαίνεται να χάνεται μέσα στην βροχή ενώ δεκάδες τουρίστες τρέπονται σε φυγή

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΦΥΓΗ ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Facebook Twitter
Φωτ: Instagram
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Η ξαφνική καταιγίδα που ξέσπασε χθες Παρασκευή και έπληξε την Αθήνα, ανάγκασε μεγάλο πλήθος τουριστών να τραπούν σε φυγή από τον Ιερό Βράχος της Ακρόπολης.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε από το weathercompass στο Instagram, ο Παρθενώνας δεν φαίνεται ορατός μέσα από την καταρρακτώδη βροχή, ενώ δεκάδες τουρίστες τρέπονται σε φυγή, αιφνιδιασμένοι από την ένταση της καταιγίδας στην προσπάθεια τους να απομακρυνθούν από τον αρχαιολογικό χώρο.

Στο βίντεο φαίνεται να κατεβαίνουν βιαστικά από βρεγμένα σημεία στην προσπάθεια τους να καλυφθούν από την βροχή, ενώ άλλοι ψάχνουν καταφύγιο από τα νερά.

Η καταιγίδα φάνηκε να περιορίζει αισθητά την ορατότητα δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό γύρω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

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