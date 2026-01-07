Καταγγελία κατά Κύπριου βουλευτή για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα

Καταγγελία για ξυλοδαρμό της συντρόφου του στην Αθήνα έγινε εις βάρος του Κύπριου βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Νίκου Σύκα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η καταγγέλουσα στην Αστυνομία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα, στον χώρο όπου το ζευγάρι διέμενε κατά τη διάρκεια διακοπών για την Πρωτοχρονιά.

Αν και λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, έγινε γνωστό ότι η γυναίκα μετέβη μετά το περιστατικό σε νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου φέρεται να διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ξυλοδαρμό. Έλαβε τα απαραίτητα ιατρικά έγγραφα και επέστρεψε μόνη της στην Κύπρο, όπου υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις που επίσης, επιβεβαίωσαν τον τραυματισμό της.

Η Αστυνομία Κύπρου διερευνά, μεταξύ άλλων, το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

Νίκος Σύκας: Αρνείται τις κατηγορίες

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, τόνισε ότι το κόμμα σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο αποφάσισε την αφαίρεση του Νίκου Σύκα από το ψηφοδέλτιο των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου και τον κάλεσε να παραιτηθεί και να συναινέσει στην άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Ο ίδιος ο Νίκος Σύκας δηλώνει «σοκαρισμένος» από τη διαρροή της υπόθεσης, αρνείται τις κατηγορίες και αναφέρει ότι είναι έτοιμος να καταθέσει τα «πραγματικά γεγονότα». Ο φάκελος βρίσκεται ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, ενώ αναμένεται εντός της εβδομάδας εξέταση του αιτήματος άρσης της ασυλίας του από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σε περίπτωση άρσης, θα συγκληθεί το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ για περαιτέρω αποφάσεις.

Παρότι το καταγγελλόμενο αδίκημα φέρεται να διαπράχθηκε στην Ελλάδα, η κυπριακή νομοθεσία προβλέπει ότι μπορεί να εκδικαστεί στην Κύπρο, εφόσον συνιστά ποινικό αδίκημα και στις δύο χώρες και τιμωρείται με ποινή άνω των δύο ετών.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ