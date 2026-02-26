Καταγγελία για δολιοφθορά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη: «Ήθελαν νέα Τέμπη» λέει ο Κυρανάκης

Περιστατικό δολιοφθοράς σε γραμμή του ΟΣΕ κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (26/02) στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κυρανάκης αποκάλυψε ότι χθες το απόγευμα στο σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τον σταθμό στο Πλατύ, στον άξονα με την Κατερίνη, άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης, με αποτέλεσμα το σύστημα να πέσει.

Σοκαριστικό» χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα, καταγγέλλοντας πως κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη.

Η καταγγελία για δολιοφθορά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο μέρες πριν την επέτειο», ανέφερε ο υπουργός.

«Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε αμέσως μετά, αναφερόμενος στη νέα πλατφόρμα railway.gov.gr, που αποτελεί δικλείδα ασφαλείας.

«Είμαστε πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών, βλέπουμε με το νέο σύστημα πού είναι τα τρένα με ακρίβεια εκατοστού», κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.