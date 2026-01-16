Καταδίωξη στον Πύργο: 16χρονος προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικά

Δικογραφία σε βάρος ενός 16χρονου, ο οποίος υπέπεσε σε μία σειρά τροχονομικών παραβάσεων κατά τη διάρκεια καταδίωξης με τις αρχές το βράδυ της Πέμπτης (15/1), σχημάτισε το Τμήμα Τροχαίας Πύργου.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου, έως το Επιτάλιο, την Κρέστενα, τα Μακρίσια, το Πελόπιο, τη Βαρβάσαινα, όταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΟΠΚΕ έκαναν σήμα για έλεγχο σε αυτοκίνητο, το οποίο όμως δεν ανταποκρίθηκε.

Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως ήταν ανήλικος, επιτάχυνε προς την έξοδο της πόλης γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Η καταδίωξη άρχισε από την περιοχή του Επιταλίου, επεκτάθηκε στην πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, το Ανεμοχώρι, την Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο και πάλι προς Πύργο.

Καταδίωξη στον Πύργο: Ο 16χρονος προσπάθησε να εμβολίσει τα περιπολικά

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνέχισε προς Βαρβάσαινα και την περιοχή προς την οδό Αλφειού, χωρίς να σταματά αλλά επιταχύνοντας όλο και περισσότερο προσπαθώντας να αποφύγει τους αστυνομικούς που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν. Ο οδηγός επιχείρησε αρκετές φορές να εμβολίσει τα περιπολικά που τον καταδίωκαν, ενώ πέρασε από κάποια σημεία αρκετές φορές προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Για περισσότερο από μια ώρα οι αστυνομικοί ακολουθούσαν ή έστηναν μπλόκο για να σταματήσουν το όχημα που τον καταδίωκαν. Κάποια στιγμή κοντά σε καταυλισμό στην οδό Αλφειού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπλοκάρουν το όχημα και να συλλάβουν τον 16χρονο οδηγό και τον συνομήλικο συνεπιβάτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια ώρα μια γυναίκα, είχε μεταβεί στην Αστυνομία στον Πύργο, για να γνωστοποιήσει πως ο ανήλικος γιος της είχε πάρει εν αγνοία της το αυτοκίνητό της, επιβεβαιώνοντας βάσει του αριθμού κυκλοφορίας πως το αυτοκίνητο που καταδίωκαν οι αστυνομικοί είχε οδηγό το 16χρονο.

Με πληροφορίες από ilialive.gr