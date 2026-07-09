Καταδίωξη στο Άργος: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος - Τι ισχυρίζονται οι δύο αστυνομικοί

Οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, έπειτα από καταδίωξη αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δύο παραμένουν υπό κράτηση και αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, θα απολογηθούν στο Ναύπλιο για την εμπλοκή τους στην αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου.

Πληροφορίες του ΕΡΤNews αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, την ώρα που οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό.

Άργος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του 20χρονου

Όσο για τον 20χρονο, παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ και η κατάσταση της υγείας του εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη. Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 μετέφερε ότι τα αποτελέσματα εξετάσεων του νεαρού έδειξαν ότι ο νεαρός έχει τραύμα από θραύσμα βολίδας στο σώμα του και δεν έχει εντοπιστεί ολόκληρη η βολίδα.

Με τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, τα οποία αναμένουν οι αρχές, θα δοθούν απαντήσεις για το εάν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον νεαρό στο κεφάλι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία έχει συγκεντρώσει 13 κάλυκες από το σημείο, ενώ βρέθηκε ακόμη ένα αεροβόλο όπλο στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, ΕΡΤNews