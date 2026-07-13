Καταδίωξη στο Άργος: Αλλάζει η δίωξη σε βάρος των αστυνομικών μετά τον θάνατο του 20χρονου

Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση με τον 20χρονο στο Άργος που πέθανε μετά από καταδίωξη αστυνομικών.

Ο 20χρονος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7) εξαιτίας της βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που είχε υποστεί από την σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι. Όπως επισημαίνεται, ο 20χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, ήταν άοπλος.

«Αρνούμαστε τον ενδεχόμενο δόλο. Πυροβολήσαμε για εκφοβισμό. Δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε ούτε καν να τον τραυματίσουμε. Είμαστε μετανιωμένοι», ανέφεραν οι αστυνομικοί στην απολογία τους. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στις φυλακές.

Καταδίωξη στο Άργος: «Έπρεπε να προβλέψουν τι θα γινόταν»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Mega, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η δίωξη σε βάρος των αστυνομικών θα τροποποιηθεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

«Θα τροποποιηθεί και η δίωξη σε βάρος των αστυνομικών, οι οποίοι με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία και έχει παραδώσει στη δικαιοσύνη, έχουν ήδη προφυλακιστεί μετά την απολογία τους. Υπάρχει σε εξέλιξη και η ΕΔΕ σε βάρος τους, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα» δήλωσε η κ. Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ συμπλήρωσε πως «[...] θα έπρεπε να έχουν προβλέψει πριν κάνουν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, ότι θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά ή να αφαιρέσουν τη ζωή, όπως εξελίχθηκε δυστυχώς, ενός ανθρώπου».

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσει, όταν ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε, ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο. Είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο κατηγορούμενους στη συνέχεια. Ποιος τελικά είναι αυτός που τραυμάτισε τον άνθρωπο αυτό, πώς χρησιμοποιήθηκε ο οπλισμός, αν δικαιολογούνταν- άλλωστε, ξαναλέω, η κατηγορία έχει να κάνει με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο σημαίνει για τη δικαιοσύνη ότι έπρεπε να προβλέψουν ότι θα μπορούσαν να έχουν τραυματίσει με τέτοιο τρόπο έναν πολίτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον 20χρονο».

Με πληροφορίες από Mega