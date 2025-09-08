Kαταδίωξη στην Αθήνα: «Δεν θυμάμαι τι συνέβη» - Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί

«Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί» υποστηρίζει ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από καταδίωξη.

Οι Αρχές, εντόπισαν τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού, δύο ΙΧ και τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο. Ωστόσο, οι οδηγοί των οχημάτων, ένας εκ των οποίων και ο 20χρονος, δεν υπάκουσαν, ανέπτυξαν ταχύτητα και ξεκίνησε η καταδίωξη.

Στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον έλεγχο, παραβίασαν ερυθρούς σηματοδότες, ενώ ο 20χρονος παρέσυρε και έναν αστυνομικό, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ελαφρά τραυματισμένος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, ο νεαρός ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε ότι οι άνδρες που τον καταδίωκαν ήταν αστυνομικοί. «Κατανάλωσα αλκοόλ και δε θυμάμαι καλά τι συνέβη. Δεν κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί. Έβγαλαν όπλα και θεώρησα πως πρόκειται για άτομα που προσπαθούσαν να μας κλέψουν», φέρεται να υποστήριξε.

Στη συνέχεια, ανέφερε πως μετά το συμβάν επικοινώνησε με τη μητέρα του και στη συνέχεια συνάντησε τους γονείς του στον Άλιμο, όπου και τους παρέδωσε το αυτοκίνητο.

Από εκεί πήρε ταξί και επέστρεψε στο σπίτι του στο Μαρούσι, όπου εντοπίστηκε τέσσερις ώρες αργότερα, έχοντας ακόμη αλκοόλ στον οργανισμό του.