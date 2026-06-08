Καταδίκη του «Μακελειού» για την ομοφοβική στοχοποίηση του αστυνομικού Μιχαήλ Λώλη

Δικαστική δικαίωση για τον αστυνομικό Μιχαήλ Λώλη, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών καταδίκασε το «Μακελειό» για την ομοφοβική στοχοποίησή του, επιδικάζοντας αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι η απόφαση αφορά τόσο την εταιρεία «ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΕΠΕ» όσο και τον Στέφανο Χίο, τον Γεώργιο Γκασιάμη και τον δημοσιογράφο Ιωάννη Κολοζώφ.

Σύμφωνα με τον Λώλη, επί χρόνια βρισκόταν στο στόχαστρο συκοφαντικών και ομοφοβικών δημοσιευμάτων, τα οποία είχαν στόχο να τον εκφοβίσουν και να τον απομακρύνουν από την Ελληνική Αστυνομία εξαιτίας της δράσης του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων.

«Η ομοφοβία, ο εκφοβισμός και η δυσφήμιση έχουν συνέπειες», σημείωσε σχολιάζοντας την απόφαση, χαρακτηρίζοντάς την σαφές μήνυμα απέναντι σε όσους στοχοποιούν συστηματικά ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το οικονομικό βάρος και οι προσωπικές συνέπειες της ομοφοβικής στοχοποίησης υπήρξαν σημαντικές όλα αυτά τα χρόνια, ευχαριστώντας όσους στάθηκαν στο πλευρό του.

Όπως ανακοίνωσε, το ποσό της αποζημίωσης θα διατεθεί σε δράσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Μιχαήλ Λώλου:

«Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η Δικαιοσύνη καταδίκασε το «Μακελειό» για την ομοφοβική στοχοποίησή μου.

Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε η εταιρεία «ΜΑΚΕΛΕΙΟ Ε.Π.Ε.» και τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από αυτήν σε χρηματική αποζημίωση για την ηθική βλάβη που προκάλεσαν:

​Τον Στέφανο Χίο ως ιδρυτή και εν τοις πράγμασι εκδότη

​Τον Γεώργιο Γκασιάμη ως εμφανιζόμενο εκδότη

​Τον Ιωάννη Κολοζώφ συντάκτη του άρθρου.

​Για χρόνια επιχείρησαν, με συκοφαντίες και ομοφοβικά δημοσιεύματα, να με εκφοβίσουν και να με διώξουν από την Αστυνομία λόγω του έργου μου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ενάντια στο Ρατσισμό και τις Διακρίσεις.

Απέτυχαν. Όπως και όλοι οι άλλοι!

Η απόφαση αυτή είναι ξεκάθαρη, η ομοφοβία, ο εκφοβισμός και η δυσφήμιση έχουν συνέπειες. Δεν υπάρχει ατιμωρησία και αυτό είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους όσους με στοχοποιούν αδιάκοπα!

Ο Ρατσισμός και η Ομοφοβία δεν είναι άποψη, είναι έγκλημα!

​Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με στήριξαν, διότι το βάρος της ομοφοβίας είναι τεράστιο και με συνέπειες αδιανόητες!

Τα χρήματα θα δοθούν σε δράσεις για τη προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων!»