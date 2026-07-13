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Καστοριά: Στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο αγόρι που έπεσε σε πισίνα

Το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του και έπεσε στην πισίνα

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΣΙΝΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα 4χρονο παιδί, που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά.

Το 4χρονο αγόρι διεκομίσθη το βράδυ της Κυριακής (12/7) στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, αφού οι γιατροί στην Καστοριά κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν μετά το ατύχημά του.

Ως προς το χρονικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί βρισκόταν με την οικογένειά του και κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής του παππού του και βρέθηκε μέσα στην πισίνα.

Καστοριά: Κατάφεραν να το επαναφέρουν οι γιατροί

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καστοριάς και μετά από προσπάθειες. οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Το 4χρονο στην Καστοριά διασωληνώθηκε αρχικά, όμως κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην εξειδικευμένη μονάδα που διαθέτει το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, από τα διόδια των Μαλγάρων ζητήθηκε η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και, μέσα σε λιγότερα από 15 λεπτά, το ασθενοφόρο με το 4χρονο παιδί έφτασε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

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ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

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