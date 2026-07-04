Καστοριά: Σφήκα τσίμπησε αστυνομικό και έπαθε ανακοπή

Σε κίνδυνο, μετά από τσίμπημα σφήκας, βρέθηκε ένας άνδρας στην Καστοριά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου όταν ένας αστυνομικός περίπου 50 ετών βρέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο μετά από τσίμπημα σφήκας εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, όλα ξεκίνησαν όταν ο 50χρονος αστυνομικός εκτελούσε την προγραμματισμένη υπηρεσία του.

Κατά τη διάρκεια της περιπολίας, μια σφήκα μπήκε στο όχημα και τον τσίμπησε. Γνωρίζοντας καλά ότι είναι αλλεργικός, ο αστυνόμος δεν έχασε ούτε δευτερόλεπτο. Αντιλαμβανόμενος αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ταχύτητα με την οποία εξελισσόταν η αλλεργική αντίδραση, οδήγησε ο ίδιος το περιπολικό προς το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, το οποίο αποτελούσε την πλησιέστερη επιλογή για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού περιστατικού.

Καστοριά: Εκτός κινδύνου ο άνδρας μετά το τσίμπημα σφήκας

Όταν ο αστυνομικός πέρασε το κατώφλι του κέντρου υγείας, πρόλαβε μόνο να αναφέρει στους γιατρούς τη φράση: «Με τσίμπησε σφήκα και είμαι αλλεργικός». Αμέσως μετά κατέρρευσε στο έδαφος και εμφάνισε σπασμούς.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αντελήφθη ακαριαία ότι ο άνδρας είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή ως αποτέλεσμα του αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί έπεσαν αμέσως πάνω του, ξεκινώντας τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και παρέχοντάς του τις πρώτες βοήθειες.

Χάρη στην ετοιμότητα και την ψυχραιμία τους, οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να τον κρατήσουν στη ζωή. Μόλις σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Ο άνδρας νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς όπου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται εκτός κινδύνου. Το ιατρικό επιτελείο συνεχίζει να του διενεργεί εξειδικευμένες εξετάσεις για την πλήρη παρακολούθηση της υγείας του μετά το σοβαρό αλλεργικό σοκ που υπέστη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ