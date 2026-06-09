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Καστοριά: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο - Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος

Μία παρέα πέντε ατόμων πήγε μία βόλτα με το αγροτικό όχημα και κατά πληροφορίες, ορισμένα από τα παιδιά κάθονταν στην καρότσα

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΟΧΑΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΝΕΚΡΟΣ 16ΧΡΟΝΟΣ Facebook Twitter
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Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Καστοριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος επέβαινε σε αγροτικό όχημα μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα. Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η παρέα έκανε βόλτα κοντά στην περιοχή Δασάκι Μεσοποταμίας, ενώ το όχημα οδηγούσε ένας επίσης ανήλικος, ηλικίας 17 ετών, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 17χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το δυστύχημα.

Το τοπικό μέσο oladeka.com μετέδωσε ότι ορισμένα από τα παιδιά βρίσκονταν στην καρότσα του αγροτικού οχήματος και ότι «κατά την ανατροπή, το βαρύ όχημα καταπλάκωσε τους νεαρούς που επέβαιναν στο πίσω μέρος της καρότσας».

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη.


 

 
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