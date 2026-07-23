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Καστοριά: Εμφανίστηκαν πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας - Σε ετοιμότητα το νοσοκομείο

Πάνω από 10 άτομα παρουσίασαν συμπτώματα όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Σε ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο της Καστοριάς από το περασμένο Σάββατο, καθώς καταγράφηκε αυξημένη προσέλευση νεαρών ατόμων, ανάμεσα τους και πολλά παιδιά με συμπτώματα απλής γαστρεντερίτιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πάνω από 10 άτομα παρουσίασαν συμπτώματα όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση.

Σε αρκετούς ασθενείς οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Καστοριά: Πολλά παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ υψηλό πυρετό πάνω από 40 βαθμούς

Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ υψηλό πυρετό πάνω από 40 βαθμούς, αυξάνοντας την ανησυχία των γιατρών.

Τα περισσότερα παιδιά παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Γονείς και άλλες πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.

Στο μεταξύ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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