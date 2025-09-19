Καστοριά: Άνδρας βρέθηκε θετικός στη φυματίωση

Άνδρας από την Καστοριά βρέθηκε θετικός στη φυματίωση και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται καλή, καθώς ανταποκρίνεται θετικά στην αντιβιοτική αγωγή που λαμβάνει και δεν κρίνεται μεταδοτικός.

Αμέσως μετά τη διάγνωση, οι υγειονομικές αρχές προχώρησαν σε ιχνηλάτηση και σε εξετάσεις Mantoux για τα μέλη της οικογένειάς του και τους συναδέλφους του. Τα αποτελέσματα ήταν καθησυχαστικά, αφού δεν εντοπίστηκε καμία ενεργή περίπτωση της νόσου, παρότι σε ορισμένα άτομα καταγράφηκε έκθεση στον ιό χωρίς εκδήλωση συμπτωμάτων.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, Λάζαρος Παπαδόπουλος, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης. Τόνισε, ωστόσο, ότι η γρήγορη κινητοποίηση των αρχών και η τήρηση των πρωτοκόλλων περιόρισαν άμεσα τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς.