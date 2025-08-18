Καστοριά: 28χρονος κρατούμενος δραπέτευσε από το νοσοκομείο της πόλης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, για τον εντοπισμό κρατούμενου που δραπέτευσε στην Καστοριά.

Ο 28χρονος κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατάφερε να δραπετεύσει από τον χώρο της χειρουργικής κλινικής, του γενικού νοσοκομείου στην Καστοριά.

Ο κρατούμενος Αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πληροφορίες βρισκόταν καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας φρουρούμενος, ωστόσο κατάφερε να διαφύγει, προκαλώντας αναστάτωση στις αρχές της Καστοριάς.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ