Καστελόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός μετά από μήνυση

Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο μετά από μήνυση.

Ο γιατρός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ο γιατρός, το προηγούμενο διάστημα, είχε μιλήσει δημόσια για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του εκεί και κατήγγειλε δημόσια όλα τα προβλήματα.

Αρχικά έγινε γνωστό ότι η μήνυση είχε κατατεθεί από τον δήμαρχο του νησιού για συκοφαντική δυσφήμιση. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», που επικαλείται αστυνομικές πηγές, η μήνυση υποβλήθηκε τελικά από καταστηματάρχη της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του γιατρού και του καταστηματάρχη, όταν ασθενοφόρο δεν μπορούσε να περάσει από τον δρόμο εξαιτίας τραπεζοκαθισμάτων.

Για την υπόθεση τοποθετήθηκε και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Με ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του Εθνικού Συστήματος Υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 4, 2026

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία.

Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό.

Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».