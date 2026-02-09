Καρπενήσι: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Εντοπίστηκε σορός χωρίς ρούχα

Πολλά ερωτήματα προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στο Καρπενήσι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων, κοντά στην Ιερά Μονή Προυσού – «Παναγία Προυσιώτισσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Mega, οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν στο εσωτερικό του οχήματος τη σορό ενός άνδρα χωρίς ρούχα, η οποία βρέθηκε σε κακή κατάσταση.

Πληροφορίες για την υπόθεση έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ανέφερε στο Mega ότι το όχημα έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος και ότι διερευνάται αν πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα ή για κάτι άλλο.

«Το όχημα έχει πέσει από πολύ μεγάλο ύψος. Εξετάζουμε αν πρόκειται για ατύχημα ή για κάτι άλλο. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός δικαιολογείται από το ύψος της πτώσης», σημείωσε.

Σχετικά με αναφορές ότι η σορός εντοπίστηκε ακέφαλη, η ίδια επιβεβαίωσε ότι το κεφάλι έχει εντοπιστεί, διευκρινίζοντας ότι «υπάρχει το κεφάλι στη σορό, απλώς είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση» και τόνισε, πως οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Τέλος, τόνισε ότι θα διερευνηθεί σε βάθος αν πρόκειται για ατύχημα και ότι θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.