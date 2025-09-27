Κάρπαθος: Εντοπίστηκε νεκρός ο Βρετανός τουρίστας που αγνοούνταν από τον Ιούνιο

Τρεις μήνες μετά την εξαφάνισή του στην Κάρπαθο, ο 55χρονος Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός το Σάββατο (27/9) στην περιοχή Επιονία του Κίλιου, στο βόρειο τμήμα του νησιού.Τα τελευταία ίχνη

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου από το Διαφάνι, ο άνδρας είχε εμφανιστεί μία ημέρα πριν την εξαφάνισή του στο Τρίστομο, όπου φωτογράφιζε τοπίο με το κινητό του. Εκεί ζήτησε οδηγίες για το μονοπάτι προς τη Βρουκούντα μέσω Λαχαμίτη, διαδρομή ιδιαίτερα δύσβατη. Οι αρχές εκτιμούν ότι πιθανότατα χάθηκε κατά την πεζοπορία του.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε από την ιδιοκτήτρια του καταλύματος, η οποία ανησύχησε όταν ο τουρίστας δεν εμφανίστηκε για μέρες και η κράτησή του είχε ήδη τελειώσει. Ο Βρετανός επισκεπτόταν για πρώτη φορά την Κάρπαθο και ταξίδευε μόνος του. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι τοπικές αρχές, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και δυνάμεων από τη Ρόδο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και drones, που «χτένισαν» τόσο την ξηρά όσο και την παράκτια ζώνη.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στον Αυλώνα και κατόπιν στο Νοσοκομείο Καρπάθου, πριν γίνει νεκροψία – νεκροτομή στη Ρόδο, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Στο νησί έχουν ήδη φτάσει μέλη της οικογένειάς του (η πρώην σύζυγος, ο γιος και ο γαμπρός του) που ενημερώθηκαν αμέσως για τον εντοπισμό.