Κάρπαθος: Ανήλικος υπέστη ηλεκτροπληξία σε πλοίο

Ανήλικος επιβάτης υπέστη ηλεκτροπληξία σε πλοίο, κινητοποιώντας το Λιμεναρχείο Καρπάθου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος επιβάτης του πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο εξωτερικού προβολέα ασφαλείας του πλοίου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, το η υγεία του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά παραμένει προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, συνοδευόμενο από τη μητέρα του.



Το Λιμεναρχείο Καρπάθου διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.