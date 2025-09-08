Καρολίνα Πελενδρίτου: Οδηγός ταξί αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη να έχει μαζί της τον σκύλο οδηγό της

Οδηγός ταξί αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη, Καρολίνα Πελενδρίτου, να έχει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της, στη διαδρομή.

Η πρωταθλήτρια στην κολύμβηση και σημαιοφόρος της κυπριακής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024, κατέγραψε την αντίδραση του οδηγού, ο οποίος δεν επέτρεψε να επιβιβαστεί στο ταξί, ο σκύλος - οδηγός της.

«Εγώ τι θα κάνω αν ο σκύλος ουρήσει μέσα στο αμάξι;», τη ρώτησε.

«Ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός; Δεν έχετε δικαίωμα να μην πάρετε το σκυλί κι αν καλέσω την αστυνομία θα πάτε αυτόφωρο», του απάντησε η Παραολυμπιονίκης, με τον οδηγό να επιμένει λέγοντας: «εγώ θα πάω αυτόφωρο; Το ταξί είναι δικό μου και εγώ κάνω κουμάντο».

Το βίντεο της Καρολίνας Πελενδρίτου προκάλεσε αντιδράσεις και επανέφερε τη συζήτηση για την προστασία των ΑμεΑ και το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης των σκύλων - οδηγών με όλα τα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, ταξί, αεροπλάνα, πλοία), το οποίο προστατεύεται από τον νόμο.

Τα άτομα με αναπηρία, προστατεύονται από τον νόμο, για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της επαγγελματικής ένταξης και της συμμετοχής τους στην κοινωνία. Θεμελιώνεται, με αυτό τον τρόπο, το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, με χρήση σκύλων οδηγών ή βοηθείας.

Βάσει νόμου, το άτομο με αναπηρία όρασης ή κινητικότητας, έχει απόλυτο δικαίωμα συνοδείας από σκύλο οδηγό σε όλους τους δημόσιους χώρους, τους ιδιωτικούς χώρους που εξυπηρετούν κοινό, τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τρένα, ταξί, πλοία, αεροπλάνα).

Όσο για τους εκπαιδευόμενους σκύλους οδηγούς, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης με τους πλήρως εκπαιδευμένους. Ο συνοδός/εκπαιδευτής τους πρέπει να φέρει τα απαιτούμενα έγγραφα.