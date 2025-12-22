Καρδίτσα: Στόλισε το σπίτι με 20.300 λαμπιόνια για τη σύζυγό του που λάτρευε τα Χριστούγεννα

Θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στη γυναίκα του, που έφυγε από τη ζωή πέρυσι μετά τις εορτές, ο Γιάννης Φούκης από την Καρδίτσα, στόλισε με 20.300 λαμπιόνια το σπίτι του.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για το σπίτι στους Σοφάδες Καρδίτσας που γίνεται κάθε χρόνια viral για το χριστουγεννιάτικο στολισμό του, ωστόσο φέτος ξεπέρασε κάθε ρεκόρ με τα φωτάκια. Πέρα από τα λαμπιόνια, ο κ. Φούκης αφιέρωσε τη φετινή επιμέλεια στη σύζυγό του, η οποία έφυγε από τη ζωή.

Ο κ. Φούκης από την Καρδίτσα κάλυψε σκεπές, μπαλκόνια και δέντρα, αυλή με φωτάκια led, μετατρέποντας την οικία του σ' ένα «χριστουγεννιάτικο φάρο».

Καρδίτσα: Πώς εμπνεύστηκε για τον στολισμό

«Έβλεπα την ταινία Μόνος στο Σπίτι που ήταν στολισμένο το διαμέρισμα και σιγά, σιγά ήθελα να το κάνω κι εγώ κάπως έτσι. Μού άρεσε. Παραμονή Χριστουγέννων, στις 07:00 το απόγευμα, θα ντυθώ Άγιος Βασίλης και θα έρθουν τα παιδάκια να τα μοιράσω δώρα, σοκολάτες και καραμέλες.

Χρειαστήκαμε δύο εβδομάδες γιατί είχε πάρα πολλή δουλειά, λεπτομέρεια και έπρεπε να γίνουν όλα σώστα και μονωμένα γιατί βρέχει και να μην γίνει κάποιο ατύχημα»

Το έκανα, γιατί όταν ήταν εδώ πέρσι και κάθε χρόνο, το ζούσε σαν παιδί. Το έκανα, γιατί άμα μας βλέπει από πάνω, να μην το βλέπει μες τα σκοτάδια» είπε ο ίδιος στον Alpha και στην εκπομπή «Super Κατερίνα».