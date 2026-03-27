Καρδίτσα: Προφυλακιστέος και ο 16χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00 η απολογία του 16χρονου συγκατηγορούμενου για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προφυλακιστέο.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στο περιστατικό, ότι δεν ήταν «παρών» τη στιγμή της δολοφονίας του τραγουδιστή στην Καρδίτα, καθώς και ότι είχε αποχωρήσει από το διαμέρισμα και από την έξω πλευρά του κτιρίου.

Οι ισχυρισμοί του δεν κατάφεραν να πείσουν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκισή του όπως έγινε και στην περίπτωση του 17χρονου καθ' ομολογίαν δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Κασσαβέτειας.

Καρδίτσα: Το χρονικό της δολοφονίας του τραγουδιστή

Το περιστατικό καταγράφηκε την περασμένη Κυριακή (22/3), όταν ο γνωστός, στην τοπική κοινωνία, τραγουδιστής εντοπίστηκε νεκρός έξω από την είσοδο ενός σπιτιού.

Ο άνδρας έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του, ενώ το σπίτι στην είσοδο του οποίου εντοπίστηκε, δεν είναι το δικό του. Την ίδια ώρα, ο 17χρονος καθ' ομολογίαν δράστης σύμφωνα με δικαστικό ρεπορτάζ του Star, στην απολογία του, που διήρκησε δύο ώρες, ζήτησε συγγνώμη και ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Κληθείς να περιγράψει τι συνέβη, ο 17χρονος ισχυρίστηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι: «Με πήρε σε βιντεοκλήση και με κάλεσε σε σπίτι ενώ βρισκόταν με μια φίλη του. Μου είπε "έλα, θα περάσουμε καλά". Πήγα με έναν φίλο μου, μας προσέφερε κοκαΐνη αλλά αρνηθήκαμε. Αποφασίσαμε με τον φίλο μου να φύγουμε. Όμως, ο τραγουδιστής, όταν κατευθυνόμασταν προς την πόρτα, την έκλεισε, ενώ είχε προλάβει να φύγει ο φίλος μου και μου είπε "εσύ δεν θα πας πουθενά"».

Στον ισχυρισμό του, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο νεαρός ανέφερε ότι τρομοκρατήθηκε, ήρθε σώμα με σώμα με τον τραγουδιστή, έκανε προσπάθεια και πάλι να φύγει και τότε έβγαλε το μαχαίρι τύπου πεταλούδα με το οποίο επιτέθηκε στον Γιώργο Τσιτόγλου.

Η φίλη του τραγουδιστή όμως, έδωσε άλλη εκδοχή. Κατά τα λεγόμενά της, οι δυο τους καυγάδισαν επειδή υπήρχαν οικονομικές διαφορές που αφορούσαν τα ναρκωτικά.

Ωστόσο, ο 17χρονος αρνήθηκε πως είχε την οποιαδήποτε οικονομική διαφορά ή διένεξη με το θύμα, πολλώ δε μάλλον την υπόθεση αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών. Ο ανήλικος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων στην Κασσαβέτεια.