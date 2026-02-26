Καρδίτσα: Βρήκαν σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο έξω από το νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (26/2) στην Καρδίτσα καθώς βρήκαν σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο έξω από το νοσοκομείο της περιοχής.

Τα ανθρώπινα οστά προέρχονται, σύμφωνα με πληροφορίες του karditsalive.net, από κοιμητήριο και βρέθηκαν σε σακούλα απορριμμάτων που είχε πεταχτεί σε κάδο.

Ο κάδος βρίσκεται κοντά στην περίφραξη του νοσοκομείου Καρδίτσας.

Καρδίτσα: Πώς εντοπίστηκα η σακούλα με τα ανθρώπινα οστά

Τα οστά εντοπίστηκαν όταν απορριμματοφόρο πήγε να μαζέψει τα σκουπίδια και σκίστηκε η σακούλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν τίθεται θέμα εγκληματικής ενέργειας και πως υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι τα οστά ήταν θαμμένα κανονικά σε κοιμητήριο εδώ και πολλά χρόνια.

Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία ενώ αναμένεται και εισαγγελέας προκειμένου να αποφασισθεί ποιες ενέργειες θα γίνουν περαιτέρω.