Καρδίτσα: 46χρονος δρομέας κατέρρευσε και πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου

Ένας δρομέας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του 9ου Πλαστήριου Δρόμου στην Καρδίτσα.

Ο 46χρονος συμμετείχε στη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων στην Καρδίτσα, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Διασώστες που βρίσκονταν στο σημείο έσπευσαν άμεσα να του παράσχουν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Καρδίτσας.

Παρά την άμεση επέμβαση και τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο, ο 46χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά το τραγικό συμβάν, οι διοργανωτές προχώρησαν στη ματαίωση των αγώνων, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε οι απονομές μεταλλίων στους νικητές.

Με πληροφορίες από Star