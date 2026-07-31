Καπνός από τις φωτιές: Πώς να προστατευτείτε και ποια συμπτώματα χρειάζονται προσοχή

Ο καπνός από τις φωτιές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ενώ ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για ηλικιωμένους, παιδιά, εγκύους και ασθενείς με αναπνευστικές ή καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία καλεί όσους βρίσκονται κοντά σε πύρινα μέτωπα ή σε περιοχές όπου η ατμόσφαιρα έχει επιβαρυνθεί από καπνό και αιωρούμενα σωματίδια να περιορίσουν όσο μπορούν την έκθεσή τους.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς. Άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, με πόρτες και παράθυρα κλειστά.

Το κλιματιστικό μπορεί να χρησιμοποιείται όταν ανακυκλώνει τον αέρα του δωματίου και δεν επιτρέπει την είσοδο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Αν αυτό δεν είναι δυνατό σε όλο το σπίτι, συνιστάται να διαμορφωθεί τουλάχιστον ένα προστατευμένο και κλιματιζόμενο δωμάτιο.

Στο εσωτερικό του σπιτιού πρέπει να αποφεύγονται δραστηριότητες που επιβαρύνουν περισσότερο την ατμόσφαιρα, όπως το κάπνισμα, το άναμμα κεριών, το μαγείρεμα σε ανοιχτή εστία, η χρήση σπρέι και η ηλεκτρική σκούπα.

Καπνός από τις φωτιές: Πότε χρειάζεται μάσκα

Η άθληση και κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα πρέπει να αποφεύγονται όσο υπάρχει καπνός στην ατμόσφαιρα.

Αν η μετακίνηση είναι απαραίτητη, η Πνευμονολογική Εταιρεία συστήνει μάσκα υψηλής προστασίας FFP2 ή FFP3, η οποία πρέπει να εφαρμόζει σωστά στο πρόσωπο. Οι χειρουργικές και οι υφασμάτινες μάσκες δεν προστατεύουν από την εισπνοή καπνού και στάχτης.

Οι μετακινήσεις είναι προτιμότερο να γίνονται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, για παράδειγμα το βράδυ. Οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα πρέπει, πάντως, να αποφεύγουν να βγαίνουν, ιδιαίτερα όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάσκα υψηλής προστασίας.

Οι ασθενείς με άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τη θεραπεία τους. Αν εμφανίσουν επιδείνωση, χρειάζεται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον πνευμονολόγο τους, ώστε να εκτιμηθεί αν πρέπει να αλλάξει η αγωγή.

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συνιστά επίσης στους πολίτες να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων για την ποιότητα του αέρα. Η οσμή και η ορατότητα δεν αρκούν πάντα για να δείξουν πόσο επιβαρυμένη είναι η ατμόσφαιρα. Χρήσιμα είναι και τα δεδομένα για τα πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια, γνωστά ως PM2.5, που δημοσιεύονται σε διαδικτυακούς χάρτες και ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο.

Ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει ο καπνός

Η σύντομη έκθεση σε καπνό προκαλεί συχνότερα ερεθισμό στο ανώτερο αναπνευστικό. Μπορεί να εμφανιστούν βουλωμένη μύτη, καταρροή, ξηρότητα στον λαιμό, ξηρός βήχας και δύσπνοια.

Ζάλη, ναυτία, έντονη αδυναμία ή πονοκέφαλος μπορεί να συνδέονται με έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα και χρειάζονται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν και σε υγιείς ανθρώπους, αλλά συνήθως είναι συχνότερα και εντονότερα σε όσους έχουν ήδη προβλήματα στο αναπνευστικό ή στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Κοντά στην εστία μιας πυρκαγιάς, η εισπνοή πολύ θερμού αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους ανώτερους αεραγωγούς. Παράλληλα, ο καπνός περιέχει μικροσωματίδια και ερεθιστικές χημικές ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν τους βρόγχους και τους πνεύμονες.

Η μεγαλύτερη άμεση απειλή σε μια φωτιά είναι η ασφυξία, όταν μειώνεται το διαθέσιμο οξυγόνο και εισπνέεται μεγάλη ποσότητα καπνού. Πρόσθετο κίνδυνο αποτελούν ουσίες όπως το μονοξείδιο του άνθρακα και το υδροκυάνιο, που παράγονται κατά την ατελή καύση υλικών, όπως τα πλαστικά.

Ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από τη φωτιά, τα σωματίδια και τα τοξικά αέρια μπορούν να επιβαρύνουν το αναπνευστικό και την καρδιά. Ο κίνδυνος εξαρτάται από τη διάρκεια της έκθεσης, τη συγκέντρωση και το μέγεθος των σωματιδίων, το είδος των ουσιών που έχουν καεί και την κατάσταση της υγείας κάθε ανθρώπου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ news

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