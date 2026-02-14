Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος την Τσικνοπέμπτη

Σχεδόν 4,8 τόνοι ληγμένου κρέατος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε αποθήκη στο Καπανδρίτι την Τσικνοπέμπτη.

Η κατάσχεση - μαμούθ σημειώθηκε μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν κλιμάκια της Περιφέρεια Αττικής την Τσικνοπέμπτη στο Καπανδρίτι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κρέας είχε ξεπεράσει το επιτρεπόμενο χρονικό όριο διατήρησης και κρίθηκε ακατάλληλο για κατανάλωση.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευτη και προειδοποίησε πως σε όσους παρανομούν θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την καταστροφή της ποσότητας, όπως ορίζει ο νόμος.

Οι έλεγχοι έγιναν λόγω της αυξημένης κίνησης των ημερών και επεκτάθηκαν σε όλη την Αττική, σε αποθήκες, κρεοπωλεία και επιχειρήσεις εμπορίας κρέατος.

Στόχος όπως επισήμανε, είναι να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που φτάνουν στους καταναλωτές είναι ασφαλή και κατάλληλα για κατανάλωση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ