Καντερές: Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά της 55ετίας - Καταρρίφθηκαν μετεωρολογικά ρεκόρ

Οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν ότι η φετινή Πρωτομαγιά, ήταν μία από τις πιο ψυχρές των τελευταίων δεκαετιών, με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή και έντονο αποτύπωμα στα μετεωρολογικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ, πρόκειται για την ψυχρότερη Πρωτομαγιά των τελευταίων τουλάχιστον 55 ετών, ακόμη πιο έντονη και από τις αντίστοιχες εισβολές του 1987 και του 2016.

Όπως χαρακτηριστικά εξηγεί στην ανάρτησή του στα social media, το ψυχρό κύμα προήλθε από αέριες μάζες της βορειοανατολικής Ευρώπης και έφερε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλα ύψη της ατμόσφαιρας.

Ενδεικτικά, καταγράφηκαν τιμές ιδιαίτερα σπάνιες για τις αρχές Μαΐου, με την κορύφωση του φαινομένου να σημειώνεται από το Σάββατο έως την Κυριακή.

Όπως επισημαίνεται, τέτοιες ακραίες συνθήκες δεν αποτυπώνονται πάντα με ακρίβεια από τα προγνωστικά μοντέλα, γι’ αυτό και απαιτείται προσεκτική ανάλυση των ραδιοβολίσεων για πιο έγκαιρη και αξιόπιστη πρόγνωση.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ για τη φετινή Πρωτομαγιά

«Πρωτομαγιά 2026.Η ψυχρότερη της 55ετίας. Καταρρίφτηκαν μετεωρολογικά ρεκόρ. Μελετώντας καιακτινογραφόντας>τη πορεία της πολύ ψυχρής εισβολής της φετινής Πρωτομαγιάς, ήταν η ψυχρότερη τα τελευταία 55 χρόνια τουλάχιστον, ξεπερνώντας και τις ψυχρές εισβολές του 1987 και 2016», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές.

«Οι ψυχρές αέριες, προερχόμενες από τη βόρειο-ανατολική Ευρώπη, δημιούργησαν βαρομετρικό χαμηλό στη μεσαία και κατώτερη ατμόσφαιρα καταγράφοντας τιμές που δεν έχουν σημειωθεί ξανά. Συγκεκριμένα, στη στάθμη των 500 hPa η ραδιοβόλιση Ελληνικού έδωσε θερμοκρασία -30,7,όταν η απολύτως ελαχίστη ήταν -27,ι για το πρώτο 10ήμερο του μήνα», συνεχίζει.

«Επίσης, στη στάθμη των 850 hPa η θερμοκρασία έπεσε στον -1,1 βαθμό όταν η απολύτως ελαχίστη ήταν 0,7 βαθμό. Το περισσότερο κρίσιμο χρονικό διάστημα της ψυχρής εισβολής για τη χώρα μας ήταν από το μεσημέρι του Σαββάτου ,έως το απόγευμα της Κυριακής. Αυτή ηδιάκριση>ΔΕΝ μπορεί να διευκρινισθεί από οποιοδήποτε αριθμητικό μοντέλο όλων των διεθνών κέντρων πρόγνωσης», συμπληρώνει.

«Εδώ είναι που χρειάζεται ο Έλληνας μετεωρολόγος προγνώστης να μελετήσει τις ραδιοβολίσεις γειτονικών κρατών, όπως Ρουμανίας στη προκειμένη περίπτωση και να ενημερώσει Πολιτεία και κοινό. Υ.Γ, Κάτι ανάλογο μπορούσε να γίνει και με τα πολλά χιόνια στην Αθήνα που έκλεισαν και την Αττική οδό!!!», καταλήγει.