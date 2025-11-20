«Κάναμε κοκαΐνη στην κουζίνα του ναού» – Η απολογία του 46χρονου ρασοφόρου

Κοκαΐνη ακόμη και εντός του ναού παραδέχθηκε ότι έκανε ο 46χρονος ρασοφόρος YouTuber, που συνελήφθη για την εμπλοκή του σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Στην απολογία του, ο ρασοφόρος δηλώνει θύμα της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού του κυκλώματος και όχι ο υπαρχηγός όπως τον κατηγορεί η Αστυνομία, σύμφωνα με το Mega.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι πριν από περίπου έναν χρόνο γνώρισε την αρχηγό, όταν ο πρώην σύντροφός της την έφερε στον ναό, για να τη στηρίξει ψυχολογικά και από τότε άρχισε να κάνει χρήση κοκαΐνης και πάλι, μαζί της. Στη συνέχεια, ο ρασοφόρος νόμιζε ότι κάποιες από τις δόσεις «ήταν κερασμένες», αλλά τελικά αυτές οι δόσεις του δημιούργησαν ένα «χρέος 1.900 ευρώ» για το οποίο στη συνέχεια δεχόταν πιέσεις.

Από τις ίδιες πληροφορίες προκύπτει, ότι ο ρασοφόρος ανέφερε ότι ήταν άρρωστος και αντιμετώπιζε προβλήματα, τόσο με την υγεία του όσο και με τα οικονομικά του. Του είχαν κάνει έξωση και αναγκάστηκε να μένει στον ναό της οδού Λιοσίων.

Δηλώνει θύμα της εγκληματικής οργάνωσης και πως δεχόταν απειλές. Ωστόσο, δεν έπεισε Ανακριτή και Εισαγγελέα με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το ίδιο ρεπορτάζ μεταδίδει, ότι ο 46χρονος ρασοφόρος, ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι: «Τα άτομα τα οποία ο αστυνομικός λέει ότι ήταν τοξικοεξαρτημένοι και ότι προμηθεύονταν από εμάς, στην πραγματικότητα ήταν οι προμηθευτές μας. Εγώ έβγαζα το χέρι μου με τα χρήματα από τα κάγκελα, αυτός μου έβαζε στο χέρι το φιξάκι, εγώ έμπαινα μέσα και αυτός έφευγε. Όλα μου τα χρήματα πήγαιναν στα ναρκωτικά. Φτάσαμε στο σημείο να δανειζόμαστε από τρίτους».

Ο ρασοφόρος επιμένει στο ότι είναι θύμα του κυκλώματος, επιρρίπτοντας ευθύνες στην αρχηγό.

«Η ‘εγκέφαλος’ μάς έδειξε τον τρόπο να κάνουμε ‘φρίμπα’ – καπνιστή κοκαΐνη – και τότε η εξάρτηση και η δική μου και του Α. έγινε ακόμα πιο έντονη. Η ‘εγκέφαλος’ μάς έφερνε τις δόσεις χωρίς να μας πάρει λεφτά λέγοντάς μας ότι θα τα βρούμε. Αυτό γινόταν σε καθημερινή βάση. Μετά από έναν ή δύο μήνες που είχαμε έρθει πολύ κοντά, η ‘αρχηγός’ μας είπε ότι της χρωστάμε 1.900 ευρώ», φέρεται να είπε στις αρχές.

«Λόγω της χρήσης, είχα οικονομικά προβλήματα αφού δεν είχα τη δύναμη να κάνω βίντεο στο YouTube και αισθανόμουν άρρωστος. Η ‘εγκέφαλος’ συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι της χρωστάμε 1.900 ευρώ, ωστόσο συνέχιζε να μας φέρνει ποσότητες για την καθημερινή μας χρήση. Στις συνομιλίες μας, όπου αναφέρεται η λέξη ‘μακαρόνια’, εννοούμε ποσότητα κοκαΐνης», προσθέτει ο 46χρονος ρασοφόρος.