Καμίνια: Ποινή φυλάκισης στην 19χρονη που άφησε τον ανήλικο αδελφό της στο μπαλκόνι

Ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετη αναστολή, επιβλήθηκε στη 19χρονη μετά το περιστατικό με τον ανήλικο αδελφό της στα Καμίνια.

Η 19χρονη συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης για το σοβαρό περιστατικό, όπου ο αδελφός της εντοπίστηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος στο οποίο διαμένουν, στα Καμίνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βράδυ της Τρίτης η 19χρονη βγήκε από το σπίτι, κλειδώνοντας μέσα τον 5χρονο. Ο ανήλικος έμεινε για πάνω από μία ώρα μόνος του εντός του διαμερίσματος, καθώς η 19χρονη άργησε να επιστρέψει και κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

Ο ανήλικος έγινε αντιληπτός από γείτονες, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 5χρονος τις τελευταίες ημέρες έμενε στο σπίτι με τη μεγάλη αδελφή του, καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών. Μάλιστα η γυναίκα που κάλεσε το 100, ανέφερε πως άκουσε το παιδί να κλαίει και να φωνάζει «είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ».

Η 19χρονη συνελήφθη στη συνέχεια για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά χωρίς δικηγόρο, ενώ το μεσημέρι έφτασε και η μητέρα της από Καλαμάτα ως μάρτυρας στην κόρη της.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο 5χρονος και η 17χρονη (το τρίτο παιδί της οικογένειας), θα επιστρέψουν σπίτι τους.