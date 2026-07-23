Κάμερες στην Αττική: Εγκαταστάθηκαν 388 στα φανάρια - Πώς λειτουργούν

Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 388 καμερών σε φανάρια, που εντοπίζουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Οι κάμερες στην Αττική τοποθετήθηκαν, όπως αναφέρει η Περιφέρεια, σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου και έχουν ως βασικό στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι θέσεις όπου τοποθετήθηκαν οι κάμερες επιλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, όπου έχουν καταγραφεί συχνά τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα λόγω παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 13,38 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω της δράσης «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».

Πώς θα λειτουργούν οι κάμερες στην Αττική

Όπως ανέφερε επίσης η Περιφέρεια, οι κάμερες στην Αττική θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Για κάθε παράβαση θα αποστέλλεται στην Ελληνική Αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, το οποίο θα περιλαμβάνει έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο, ώστε η διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων να γίνεται με αξιοπιστία και διαφάνεια, σημειώνει ως προς τη διαδικασία.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση των επιβατών των οχημάτων.

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεση του συστήματος και να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Τι είπε ο Χαρδαλιάς για τις κάμερες στην Αττική

Με αφορμή την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι το έργο αποτελεί εργαλείο πρόληψης και όχι μέτρο επιβολής προστίμων.

«Οι 388 κάμερες έχουν εγκατασταθεί και είναι έτοιμες να αποτελέσουν ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη αποτελεί μία από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ή θανατηφόρα τροχαία.

«Δεν πρόκειται για ένα έργο με εισπρακτική λογική. Είναι ένα έργο πρόληψης, ευθύνης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια ολοκλήρωσε τη δική της ευθύνη και πλέον αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών από την Πολιτεία ώστε το σύστημα να λειτουργήσει πλήρως.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ