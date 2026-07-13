Καμένα Βούρλα: Φάλαινα φυσητήρας έκανε βόλτες στα ανοιχτά

Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα το οποίο παρακολούθησαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή των Καμένων Βούρλων, όταν μία φάλαινα φυσητήρας εμφανίστηκε σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή.

Αρχικά η φάλαινα είχε εμφανιστεί στα τέλη Μαΐου στα ανοικτά του Θεολόγου Μαλεσίνας και στη συνέχεια στο Μαλιακό Κόλπο, με την πιο πρόσφατη καταγραφή να παρατηρείται χθες, Κυριακή 12 Ιουλίου.

Η φάλαινα φυσητήρας

Η φάλαινα φυσητήρας είναι μόνιμος κάτοικος της Μεσογείου, ωστόσο δεν είχε βρεθεί σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός και ο Μαλιακός. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αποτελεί ένα αρκετά φιλικό είδος, ωστόσο λόγω του μεγάλου μεγέθους της, συνιστάται η παρατήρηση εξ αποστάσεως.

Το είδος αγαπά τα μεγάλα βάθη, κυνηγώντας καλαμάρια και άλλα κεφαλόποδα, για αυτό και η εμφάνιση στην θαλάσσια περιοχή των προκάλεσε εντυπώσεις.

Είναι σύνηθες θαλάσσια κήτη να μπερδεύονται πολλές φορές από θορύβους της θάλασσας και να ακολουθούν καράβια, ενώ πιθανόν η είσοδος τους στη περιοχή να έγινε μέσω του στενού του Αρτεμισίου.

Με πληροφορίες από lamiareport